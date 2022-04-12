Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав Людини Людмила Денісова, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни продовжують чинити злочини. Їхньою ціллю стали підприємці.
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Затримання підприємців
Російські окупанти почали масово затримувати підприємців. В їхніх офісах та домівках росіяни проводять обшуки.
Їхня мета – обкласти українських підприємців "податком": віддавати гроші готівкою або продуктами. Окупанти вчергове порушили Женевську конвенцію, за що неодмінно понесуть відповідальність, адже Україна знає кожного, хто чинив та чинить злочини проти наших громадян.
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