Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав Людини Людмила Денісова, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни продовжують чинити злочини. Їхньою ціллю стали підприємці.

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Затримання підприємців

Російські окупанти почали масово затримувати підприємців. В їхніх офісах та домівках росіяни проводять обшуки.

Їхня мета – обкласти українських підприємців "податком": віддавати гроші готівкою або продуктами. Окупанти вчергове порушили Женевську конвенцію, за що неодмінно понесуть відповідальність, адже Україна знає кожного, хто чинив та чинить злочини проти наших громадян.

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