Эта информация по состоянию на утро 26 февраля. По словам председателя Запорожской ОГА Александра Старуха, именно в Мелитополе сейчас самая сложная ситуация в области.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
"Колонна вражеской техники прошла в сторону Приморска. С 20:00 25 февраля до 8 утра у нас 14 раненых наших военных", – сказал Старух.
Где было спокойно
В самом Запорожье ночь прошла безопасно, но возникла необходимость из-за безопасности технических требований отключить отопление. Сейчас его восстанавливают.
Также спокойно было и в Бердянске – там сейчас работают над обеспечением дальнейшей жизнедеятельности города.
Не было обстрелов в Энергодаре.
Старух о ситуации в области: смотрите видео