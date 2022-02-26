Ця інформація – станом на ранок 26 лютого. За словами голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, саме у Мелітополі зараз найскладніша ситуація в області.
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"Колона ворожої техніки пройшла в сторону Приморська. З 20:00 25 лютого до 8 ранку ми маємо 14 поранених наших військових", – сказав Старух.
Де було спокійно
У самому Запоріжжі ніч минула безпечно, але виникла необхідність через безпекові технічні вимоги відключити опалення. Наразі його відновлюють.
Також спокійно було і в Бердянську – там наразі працюють над забезпеченням подальшої життєдіяльності міста.
Не було обстрілів в Енергодарі.
Старух про ситуацію в області: дивіться відео