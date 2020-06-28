В Запорожской области люди сняли на видео полицейского, который пришел в супермаркет без маски. На правоохранителя уже составили протокол, и ему грозит штраф.

То, как правоохранитель нарушил карантин, удалось обнаружить после публикаций в соцсетях, сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

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Важно отметить, что администарция супермаркета к правоохранителям по этому поводу не обращалась. Хотя по постановлению Кабмина, полицейский не имел права заходить в магазин без надетой должным образом маски.

Из этого следует, как отмечают пользователи соцсетей, что администрация магазина не хотела иметь проблем.

На видео видно, как мужчина, который снимал полицейского без маски, подошел к нему, чтобы высказать замечания.

Ну, вот так вот. Целые сутки на работе, так получилось. А что? Какие-то претензии?

– ответил полицейский.

В конце концов он в сопровождении своего коллеги ушел.

Полицейский в супермаркете без маски – смотрите видео очевидцев

После того, как Нацполиция обнаружила это видео в Сети, началось служебное расследование. В конце концов было принято решение о привлечении полицейского к административной ответственности в соответствии со статьей 44-3 (Нарушение правил карантина в отношении людей).

Соответствующая статья влечет за собой наложение штрафа: от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц, кем и является полицейский, – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.