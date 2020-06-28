У Запорізькій області люди зняли на відео поліцейського, який прийшов до супермаркету без маски. На правоохоронця вже склали протокол і йому загрожує штраф.

Те, як правоохоронець порушив карантин, вдалося виявити після публікацій в соцмережах, повідомляють у пресслужбі Національної поліції.

До теми У Дніпрі чоловік побив та забрав телефон у пасажира через прохання одягти маску

Важливо відзначити, що адміністарція супермаркету до правоохоронців з цього приводу не зверталася. Хоча за постановою Кабміну, поліцейський не мав права заходити до крамниці без одягнутої належним чином маски.

Із цього випливає, як зазначають користувачі соцмереж, що адміністрація магазину не хотіла мати проблем.

На відео видно, як чоловік, що знімав поліцейського без маски, підійшов до нього, аби висловити зауваження.

Ну, от так от. Цілу добу на роботі, так вийшло. А що? Якісь претензії?

– відповів поліцейський.

Зрештою він у супроводі свого колеги пішов геть.

Поліцейський у супермаркеті без маски – дивіться відео очевидців

Після того, як Нацполіція виявила це відео у мережі, почалося службове розслідування. Зрештою було ухвалено рішення про притягнення поліцейського до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 44-3 (Порушення правил карантину щодо людей).

Відповідна стаття тягне за собою накладення штрафу: від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб, ким і є поліцейський, - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.