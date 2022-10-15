Соответствующую информацию Андрей Мельник рассказал в интервью немецкому изданию. Бывший посол Украины в Германии также объяснил, какой бы это имело эффект.

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Мельник предложил Шольцу создать танковый альянс

Нам сейчас нужно все, что можно доставить быстро: танки Leopard 2 и БМП Marder, больше артиллерии, а также боеприпасы. Это главный приоритет. Мы просим канцлера Олафа Шольца создать европейский танковый альянс,

– заявил Андрей Мельник.

Также он пояснил, что у дюжины стран есть 2 тысячи танков Leopard 2. По словам Андрея Мельника, если каждая из этих стран даст ориентировочно 10% от этого Украине, то мы сможем создать целую армию из 200 и более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории.

Германия пообещала Украине сто танков

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт 8 октября подтвердила, что ее страна передаст вооружение Киеву. В частности, говорится о:

100 танках советского производства, которые будут поставлены из Греции и Словакии по "круговой схеме";

современная система противовоздушной обороны IRIS-T.

Следует заметить, что последняя уже в Украине и работает на южном направлении.

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