Відповідну інформацію Андрій Мельник розповів у інтерв'ю німецькому виданню. Колишній посол України в Німеччині також пояснив, який би це мало ефект.

Читайте також "Винятковий випадок": німецькі ЗМІ розповіли про почесне прощання для експосла Мельника

Мельник запропонував Шольцу створити танковий альянс

Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard 2 та БМП Marder, більше артилерії, а також боєприпаси. Це головний пріоритет. Ми просимо канцлера Олафа Шольца створити європейський танковий альянс,

– заявив Андрій Мельник.

Також він пояснив, що дюжина країн мають 2 тисячі танків Leopard 2. За словами Андрія Мельника, якщо кожна з цих країн дасть орієнтовно 10% від цього Україні, то ми зможемо створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території.

Німеччина пообіцяла Україні сто танків

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт 8 жовтня підтвердила, що її країна передасть озброєння Києву. Зокрема, мовиться про:

100 танків радянського виробництва, які будуть поставлені з Греції та Словаччини за "круговою схемою";

сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Варто зауважити, що остання вже в Україні та працює на південному напрямку.

Дивіться також – військовий оглядач сказав, чи танки Abrams і Leopard для ЗСУ "під питанням": відео