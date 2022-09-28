Натомість Мельнику влаштували почесне державне прощання у Німеччині. Зазвичай таке організовують лише у виняткових випадках.

До теми Експосол України в Німеччині Мельник отримав кілька пропозицій щодо подальшої роботи у Києві

Особливе прощання для Мельника

Джерела німецьких ЗМІ повідомили, що таке прощання для нашого експосла мало просигналізувати про "чітке визнання" Німеччини. Як зауважили, таке прощання відбувається "лише у нечисленних виняткових випадках".

Мовиться також, що під час прощання Мельник подякував Німеччині за підтримку, яку Берлін надав йому та його країні. Він зазначив, що 24 лютого Україна опинилася "на межі краху". Мельник також пояснив, що саме тому його поведінку, яка іноді провокувала критику німецького суспільства, слід розуміти як "крик про допомогу".

На відміну від більшості послів у подібних випадках його приймав заступник міністра закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер. На прощання Ліндер вручив Мельнику портрет президента ФРН та особистий подарунок.

Що відомо про нового посла

Новим послом став Олексій Макеєв. Відповідний указ про призначення уже підписав президент Володимир Зеленський. Президент підписав указ про призначення 23 вересня. Олексій Макеєв на дипломатичні службі України перебуває з 1996 року.

Макеєв спеціалізується на проблематиці міжнародної безпеки та аналізі зовнішньополітичних процесів. Дипломат вільно володіє англійською та німецькою мовами та спілкується іспанською і французькою. На посаді посла він замінить Андрія Мельника, який з 2014 до 2022 року очолював українське дипломатичне відомство в Німеччині.

Як Мельник тролив німецький уряд: дивіться відео