Мельник, который вернется из Германии до 15 октября, заявил, что своими словами Кречмер подыгрывает владимиру путину. Кроме того, он подпитывает российскую агрессию.

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Вашей абсурдной риторикой о заморозке войны вы подыгрываете путину и подпитываете российскую агрессию. Я приглашал вас в Украину. Теперь это приглашение отменено. Ваш визит нежелателен. Точка,

– заявил Мельник.

Что сказал Кречмер

Премьер Саксонии заявил, что Украине следует заморозить конфликт. По словам Кречмера, якобы нельзя пытаться решить исход войны на поле боя, потому что это "может иметь плохие последствия".

"Кто-то теряет жизнь, а кто-то – комфорт"

Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса Президента – отметил, что война не бывает дешевой. В то же время, кто-то "теряет на ней жизнь, кто-то – дом, а кто-то – комфорт". Подоляк отметил, что российская агрессия изменила правила игры для всех европейцев.

Советник руководителя ОП добавил: зима 2022-2023 годов заставит пересмотреть привычки. Однако Украина благодарна всем людям, которые понимают приоритеты: обязательно свободная Европа и конец российского газового шантажа.

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