Мельник, який повернеться з Німеччини до 15 жовтня, заявив, що своїми словами Кречмер підігрує владіміру путіну. Окрім того, він підживлює російську агресію.

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Вашою абсурдною риторикою про замороження війни ви підігруєте Путіну і підживлюєте російську агресію. Я запрошував вас в Україну. Тепер це запрошення скасовано. Ваш візит небажаний. Крапка,

– заявив Мельник.

Що сказав Кречмер

Прем'єр Саксонії заявив, що Україні потрібно заморозити конфлікт. За словами Кречмера, начебто не можна намагатись вирішити результат війни на полі бою, бо це "може мати погані наслідки".

"Хтось втрачає життя, а хтось – комфорт"

Михайло Подоляк – радник керівника Офісу Президента – зауважив, що війна не буває дешевою. Водночас хтось "втрачає на ній життя, хтось – дім, а хтось – комфорт". Подоляк наголосив: російська агресія змінила правила гри для усіх європейців.

Радник керівника ОП додав: зима 2022 – 2023 років змусить переглянути звички. Однак Україна вдячна усім людям, які розуміють пріоритети: обов'язково – вільна Європа та кінець російського газового шантажу.

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