Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк звернув увагу на цей момент. Він наголосив, що війна не обходиться дешево.

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Війна не буває дешевою. Хтось втрачає на ній життя, хтось – дім, а хтось – комфорт. Агресія росії змінює правила гри для всіх європейців. Ця зима змусить переглянути свої звички,

– сказав він.

При цьому, Подоляк подякував кожному, хто розуміє пріоритети. Обов'язково – вільна Європа та кінець газового російського шантажу.

Заяви Подоляка

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що ця зима буде дуже важкою. Проте водночас ознаменує кінець російської монополії на постачання газу. Адже чимало держав були, і деякі залишаються досі, залежними від російського газу. Але прийшов час покласти цьому кінець.

Також Подоляк наголошував, що російський диктатор владімір путін нічого не захищає у незаконних квазіреспубліках у Донецькій та Луганській областях. Натомість він не відмовився від планів захопити всю Україну.

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