Західна зброя несе мир, – Подоляк

Антикризовий радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на скандальний лист лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої Шольц.

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Подоляк наголосив, що російська армія несе винятково смерть, коли західна зброя допомагає Україні захистити своїх дітей. Михайло Подоляк запросив противників надавати Україні зброю відвідати Бучу та поспілкуватися з родичами замордованих українців.

російська армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей. Запрошую всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україну, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців,

– написав Подоляк у твітері.

Варто зазначити, що канцлер Німеччини був на Київщині, де росіяни вчиняли страшні звірства. У середині червня Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Італії Маріо Драгі відвідали знищений росіянами Ірпінь.

Після візиту до Ірпеня Шольц сказав, що побачене ним "багато говорить про агресивну війну росії, яка націлена на знищення".

Також на перші світлини, які публікували з Бучі, відреагувала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Тоді вона закликала посилити санкції проти росії у відповідь на звірства в Україні.

Згодом Бербок особисто побувала в Бучі та переконалася, на що здатні "прості російські люди".

Військова допомога Німеччини

Міністерство оборони Німеччини заявило, що не збільшуватиме кількість важкого озброєння для України. Після цього Шольц запевнив, що робитиме все для того, щоб Україна здолала росію.

Попри позицію Міноборони, Шольц сказав, що Німеччина надаватиме для України системи важкого озброєння. Зокрема, самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню.

Водночас він повідомив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні, з якої можна було б обстріляти росію. За його словами, у Німеччині вирішили діяти, як США.

Разом з тим, у Німеччині до кінця літа обіцяли передати Україні сучасні системи ППО IRIS-T, які вже давно чекають у Києві.

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