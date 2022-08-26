Западное оружие несет мир, – Подоляк

Антикризисный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на скандальное письмо левого крыла Социал-демократической партии Германии, лидер которой Шольц.

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Подоляк подчеркнул, что российская армия несет исключительно смерть, когда западное оружие помогает Украине защитить своих детей. Михаил Подоляк пригласил противников предоставлять Украине оружие, посетить Бучу и пообщаться с родственниками убитых украинцев.

российская армия несет только смерть, разрушение и пытки. Западное оружие несет мир, помогая нам защитить своих детей. Приглашаю всех, кто призывает Германию перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями замученных украинцев,

– написал Подоляк в твиттере.

Стоит отметить, что канцлер Германии был в Киевской области, где россияне совершали страшные зверства. В середине июня Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги посетили уничтоженный россиянами Ирпень.

После визита в Ирпень Шольц сказал, что увиденное им "много говорит об агрессивной войне россии, которая нацелена на уничтожение".

Также на первые фотографии, публиковавшиеся из Бучи, отреагировала глава МИД Германии Анналена Бербок. Тогда она призвала ужесточить санкции против россии в ответ на зверства в Украине.

Впоследствии Бербок лично побывала в Буче и убедилась, на что способны "простые русские люди".

Военная помощь Германии

Министерство обороны Германии заявило, что не будет увеличивать количество тяжелого вооружения для Украины. После этого Шольц заверил, что будет делать все для того, чтобы Украина одолела россию.

Несмотря на позицию Минобороны, Шольц сказал, что Германия будет предоставлять Украине системы тяжелого вооружения. В частности, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня.

В то же время он сообщил, что Германия не будет поставлять оружие Украине, из которого можно было бы обстрелять россию. По его словам, в Германии решили поступить, как США.

Вместе с тем в Германии до конца лета обещали передать Украине современные системы ПВО IRIS-T, которые уже давно ждут в Киеве.

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