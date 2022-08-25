Ця зима ознаменує кінець російської монополії на постачання газу, – Подоляк

При цьому чимало держав були, і деякі залишаються досі, залежними від російського газу. Але прийшов час покласти цьому кінець. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ця зима буде дуже важкою, проте водночас ознаменує кінець російської монополії на постачання газу.

Головне Масовані обстріли Дніпропетровщини, атаки ЗСУ на Херсонщині: основне за 183 день війни

Ми знаємо, що це буде дуже важка зима, і європейцям також буде дуже важко, ціни на продукти та опалення зростуть. Але ця зима також ознаменує кінець російської монополії на постачання газу,

– сказав він.

Подоляк підкреслив, якщо ціна за свободу – зниження температури в будинку на 2 – 3 градуси, то Україна її заплатить, а Європа має бути готовою зробити те саме.

Керівник ОП підкреслив, що країни Заходу мають враховувати, що перемога росії в Україні означатиме також її перемогу над НАТО, тож надання нашій державі необхідної зброї наближає, а не віддаляє мир. Про це заявив радник керівника Офісу Президента.

Він також додав, що співпраця між урядом італійського прем'єр-міністра Маріо Драгі та командою Президента України Володимира Зеленського була особливо плідною.

Дивіться також – "Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС: дивіться відео