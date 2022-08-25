Эта зима ознаменует конец российской монополии на поставку газа, – Подоляк

При этом многие государства были, и некоторые остаются до сих пор, зависимыми от российского газа. Но пришло время положить этому конец. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что эта зима будет очень тяжелой, однако в то же время ознаменует конец российской монополии на поставку газа.

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Мы знаем, что это будет очень тяжелая зима, и европейцам будет очень тяжело, цены на продукты и отопление вырастут. Но эта зима также ознаменует конец российской монополии на поставку газа,

– сказал он.

Подоляк подчеркнул, если цена за свободу – снижение температуры в доме на 2 – 3 градуса, то Украина ее заплатит, а Европа должна быть готова сделать то же самое.

Руководитель ОП подчеркнул, что страны Запада должны учитывать, что победа россии в Украине будет означать также ее победу над НАТО, и предоставление нашему государству необходимого оружия приближает, а не отдаляет мир. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента.

Он также добавил, что сотрудничество между правительством итальянского премьер-министра Марио Драги и командой Президента Украины Владимира Зеленского было особенно плодотворным.

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