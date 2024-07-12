Итальянский премьер, которая ррассмешила сеть своим взглядом на венгерского коллегу во время Саммита НАТО, прокомментировала дипломатический вояж Орбана.

Смотрите также Послевкусие от поездок Орбана: в Германии заявили, что председательство Венгрии в ЕС "наделало беды"

Нет ничего плохого

Джорджа Мелони сказала, что, если бы встречи Орбана с лидерами России и Китая, а также кандидатом в президенты США, могли бы принести какой-то проблеск мира и дипломатии, то она не видела бы в них ничего плохого. Впрочем, проблема заключается в том, что в Москве не хотят переговоров. По мнению Мелони, ударом по больнице в Киеве Путин как раз четко указал на отсутствие у него желания вести диалог о мире.

Ранее в МИД Германии выразили недовольство поведением премьера Орбана. Там отметили, что за 12 дней председательства в Совете ЕС Венгрия нанесла много вреда.

Напомним, что в ЕС раскритиковали визиты Орбана в Москву и Пекин. Там размышляют над тем, как наказать Венгрию. Среди вариантов – бойкот встреч и даже лишение Будапешта председательства в Совете ЕС.