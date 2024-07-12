Італійська прем'єрка, яка розмішила мережу своїм поглядом на угорського колегу під час Саміту НАТО, прокоментувала дипломатичний вояж Орбана.

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Не має нічого поганого

Джорджа Мелоні сказала, що, якби зустрічі Орбана з лідерами Росії та Китаю, а також кандидатом у президенти США, могли б принести якийсь проблиск миру та дипломатії, то вона не бачила в них нічого поганого. Втім, проблема полягає у тому, що у Москві не хочуть перемовин. На думку Мелоні, ударом по лікарні у Києві Путін якраз чітко вказав на відсутність у нього бажання вести діалог про мир.

Раніше у МЗС Німеччини висловили невдоволення поведінкою прем'єра Орбана. Там наголосили, що за 12 днів головування в Раді ЄС Угорщина завдала багато шкоди.

Нагадаємо, що в ЄС розкритикували візити Орбана до Москви та Пекіну. Там роздумують над тим, як покарати Угорщину. Серед варіантів – бойкот зустрічей і навіть позбавлення Будапешта головування в Раді ЄС.