Об этом сообщает издание La Repubblica.

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Реакция Италии на операцию в Ливии

Глава итальянского правительства выразила возмущение во время прямого разговора с украинским лидером.

Она подчеркнула, что сокрытие планов является "вредным" шагом, который существенно затрудняет оказание помощи Киеву на фоне настроений в частично пророссийском парламенте страны.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также подтвердил, что официальный Рим не располагал никакой предварительной информацией о действиях украинских спецслужб.

Ранее и сам Владимир Зеленский публично признал, что европейских партнеров не уведомляли о подготовке удара по российским кораблям в исторической области Киренаика.

Джорджия Мелони выразила серьезную обеспокоенность последствиями таких шагов для национальной безопасности. Она опасается, что подобные операции создают предпосылки для ответных мер со стороны России против итальянских интересов в Северной Африке, а также подвергают государство риску масштабных гибридных атак.

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В ходе напряженного диалога премьер-министр Италии категорически потребовала полной ясности и надежных гарантий того, что в будущем подобные несогласованные действия не повторятся. В ответ она получила частные извинения и обещание в дальнейшем заблаговременно делиться информацией о зарубежных спецоперациях.

К слову, тем временем Ливия заявила о планах потребовать компенсацию от Украины за атаку на российский флот в порту Бенгази. Речь идет о выплатах семьям двух погибших ливийских военных и возмещении ущерба, нанесенного инфраструктуре.