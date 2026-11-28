Про це повідомляє видання La Repubblica.

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Реакція Італії на операцію в Лівії

Очільниця італійського уряду висловила обурення під час прямої розмови з українським лідером.

Вона підкреслила, що приховування планів є "шкідливим" кроком, який суттєво ускладнює збереження допомоги Києву на тлі настроїв у частково проросійському парламенті країни.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також підтвердив, що офіційний Рим не мав жодної попередньої інформації щодо дій українських спецслужб.

Раніше й сам Володимир Зеленський публічно визнав, що європейських партнерів не сповіщали про підготовку удару по російських кораблях в історичній області Кіренаїка.

Джорджа Мелоні висловила серйозне занепокоєння через наслідки таких кроків для національної безпеки. Вона побоюється, що подібні операції створюють передумови для російських заходів у відповідь проти італійських інтересів у Північній Африці, а також наражають державу на ризик масштабних гібридних атак.

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Під час напруженого діалогу прем'єр-міністр Італії категорично вимагала повної ясності та надійних гарантій неповторення неузгоджених дій у майбутньому. У відповідь вона отримала приватні вибачення та обіцянку надалі завчасно ділитися інформацією про закордонні спецоперації.

До слова, тим часом Лівія заявила про плани вимагати компенсацію від України за атаку на російський флот у порту Бенгазі. Йдеться про виплати родинам 2 загиблих лівійських військових і покриття збитків інфраструктурі.