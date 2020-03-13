16:56
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      БЛОГ Алена Гетьманчук
      Директор Центра "Новая Европа"

      Меморандум имени Ермака-Козака. Что Россия подсовывает Украине?

      -
      Дмитрий Козак / ТАСС

      Ну что же, вполне предсказуемо Козак пытается применить на украинском направлении свои наработки по Молдове. Несколько в апгрейднутом виде, конечно, без токсичных сроков а-ля "федерация", но по сути одно и то же.

      Меморандум Козака для України починає набирати конкретних обрисів. Завдяки витоку у медіа підписаного у Мінську документу стало відомо про створення так званої Консультаційної ради, у форматі якої представники України в особі 10 осіб і представники ОРДЛО будуть проводити консультації з різних правових і політичних питань.

      Читайте також: Єрмак пояснив скандальні домовленості у Мінську

      Перше, що відразу спало на думку, поглянувши на документ імені Єрмака-Козака, це пункт 3.14 сумнозвісного Меморандуму Козака для Молдови, датованого 2003 роком. Там теж про "консультації", з "органами государственной власти субъектов федерации". І вже не в рекомендаційному порядку, а в обов'язковому. І вже не про абстрактні правові питання, а про заключення міжнародних договорів. А крім консультацій ще й участь представників "суб'єктів федерацій" у переговорах.

      Консультаційна Рада – це не прямі переговори між керівництвом України і "керівництвом" "ДНР"/"ЛНР", тому до криків про оформлену "капітуляцію" треба ставитись обережно. Але це вже є серйозне тестування ґрунту, наскільки українське суспільство готове проковтнути переоформлення Росії з агресора в посередника. Ризикнемо припустити, що наступним кроком буде схиляння Києва саме до прямих переговорів між українським президентом і "лідерами" "ДНР"/"ЛНР". Тому що предметів для "консультацій" більшатиме, Консультаційна Рада не справлятиметься з поставленими завданнями... Спочатку будуть консультуватись про вибори в ОРДЛО, а потім і про інші принципово важливі речі, наприклад, про міжнародну угоду, яка гарантуватиме нейтралітет України (цікаво, коли Козак почне її активно просувати?).

      Прямі переговори між Києвом, з одного боку, і Донецьком та Луганськом з іншого були ключовою, основоположною умовою росіян з початку конфлікту. Всі роки для України було критично важливо зацементувати Росію у статусі агресора з усіма міжнародними для неї наслідками. Покарати Росію прирівнювалось до закінчення війни. Сьогодні обрана інша тактика. Але проблема насправді в тому, що як показує досвід інших конфліктів, від переходу Росії зі статусу "агресора" у статус "посередника" конфлікт автоматично не вирішується…

      Читайте також: Нові мінські протоколи: чи можливе примирення та закінчення війни на Донбасі

      ... За легендою президент Молдови відмовився в останній момент підписувати Меморандум Козака під впливом переконливої розмови з американським послом. Однак у дипломатичних колах кажуть, що свою роль зіграв і колишній президент України, який зателефонував молдовському колезі і запитав, чим він власне збирається керувати після підписання Меморандуму Козака? Від Молдови як держави мало що б залишилось... Сподіваюсь, цей експрезидент, який сьогодні має доступ і до Зеленського, зможе вчасно і не по телефону пояснити ризики ігор в "козаківщину" і для українського лідера... Як і те, що відсутність швидкого результату інколи буває найкращим результатом. І не треба боятись чесно і відкрито про це говорити з суспільством.

      Джерело: Українська правда

      Последние новости о коронавирусе в Украине: новое подозрение во Львове
      сегодня
      Автор: Алена Гетьманчук
      Теги: Минские договоренности Новости политики Новости Украины Леонид Кучма Владимир Зеленский Андрей Ермак Дмитрий Козак Война на Донбассе Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
      Юлія Михайлова
      сегодня , 15:00 Самолет Милан - Киев: здоровые пассажиры и лживый блогер
      Юрій Бутусов
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      сегодня , 14:52 Новые минские протоколы: возможно ли примирение и окончание войны на Донбассе
      Інна Жолобович
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук