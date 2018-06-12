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Меморандум Украины относительно России в суде ООН: в МИД объяснили суть

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Зеркаль пояснила суть поданного в Международный суд ООН меморандума Украины относительно России
Зеркаль пояснила суть поданного в Международный суд ООН меморандума Украины относительно России / Фото из открытых источников

Поданный Украиной в Международный суд ООН меморандум относительно России содержит факты и доказательства, на которых основывается иск Украины против РФ. В меморандуме также изложены правовые аргументы.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Ранее глава МИД Украины Павел Клмкин известил, что государство подало в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Зеркаль пояснила, что правовое требование Украины заключается в том, что с 2014 года в стране незаконные вооруженные формирования совершили ряд терактов, за которые Россия должна нести ответственность, поскольку поставляла оружие и координировала действия этих формирований. Кроме того, Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму.

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Агрессия России против Украины вызывает нарушение широкого круга международных правовых норм. Поставки оружия незаконным вооруженным формированиям классифицируются как финансирование терроризма, и дискриминация украинцев и крымских татар в Крыму – лишь отдельные эпизоды противоправных деяний РФ,
– отметила заместитель министра.

Зеркаль также сообщила, что меморандум состоит из 29 томов и содержит более 17 тысяч 500 страниц показаний, документов и других доказательств. После подачи меморандума Россия получит право в течение трех месяцев внести свои возражения относительно наличия юрисдикции суда ООН рассматривать это дело.

"Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полтора года. После чего продолжится письменная и устная стадия рассмотрения дела. В общем, все продлится еще несколько лет", – добавила заместитель главы МИД.

 

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики терроризм ООН Суд Украина – Россия Украина – Россия Трибунал в Гааге МИД Украины
Источник: 24 канал
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