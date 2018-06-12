Меморандум України щодо Росії в суді ООН: в МЗС пояснили суть

Поданий Україною до Міжнародного суду ООН меморандум щодо Росії містить факти і докази, на яких ґрунтується позов України проти РФ. У меморандумі також викладено правові аргументи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Раніше глава МЗС України Павло Клмкін сповістив, що держава подала до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Зеркаль пояснила, що правова вимога України полягає в тому, що з 2014 року в країні незаконні збройні формування здійснили низку терактів, за які Росія повинна нести відповідальність, оскільки постачала зброю і координувала дії цих формувань. Крім того, Росія дискримінує кримських татар і українців в окупованому Криму.

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Агресія Росії проти України спричиняє порушення широкого кола міжнародних правових норм. Поставки зброї незаконним збройним формуванням класифікуються як фінансування тероризму, і дискримінація українців і кримських татар у Криму – лише окремі епізоди протиправних діянь РФ,

– зазначила заступниця міністра.

Зеркаль також повідомила, що меморандум складається з 29 томів і містить понад 17 тисяч 500 сторінок свідчень, документів та інших доказів. Після подачі меморандуму Росія отримає право протягом трьох місяців внести свої заперечення щодо наявності юрисдикції суду ООН розглядати цю справу.

"Враховуючи існуючу практику, розгляд питання про юрисдикцію займе близько півтора року. Після чого продовжиться письмова та усна стадія розгляду справи. Загалом, все триватиме ще кілька років", – додала заступниця глави МЗС.