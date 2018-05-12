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Міжнародний суд ООН розгляне причетність Росії до кривавого обстрілу Маріуполя у 2015 році

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Суд ООН розгляне причетність Росії до обстрілу Маріуполя у 2015 році
Суд ООН розгляне причетність Росії до обстрілу Маріуполя у 2015 році / Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України передала в Міжнародний суд ООН матеріали про причетність кадрових військових Збройних сил Російської Федерації до обстрілу Маріуполя ракетами у 2015 році.

Про це розповів глава СБУ Василь Грицак, пише "Інтерфакс-Україна".

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Хочу повідомити, що на сьогодні ці матеріали (доказів російської присутності на території України – "24")  передано в Міжнародний суд ООН і відправлено до 184 українських установ за кордоном та міжнародних організацій,
– заявив очільник СБУ.

Також, він додав, що наразі триває робота зі збору доказів участі російської армії в обстрілі Краматорська.

"СБУ з самого початку війни проводить активну роботу зі збору доказів російської присутності на нашій території, зокрема перебування кадрових військовослужбовців Збройних сил РФ на території нашої держави", – розповів Грицак.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила матеріали розслідування, які доводять безпосередню участь російських військових в обстрілах мікрорайону "Східний" у Маріуполі 24 січня 2015 року.

Унаслідок обстрілів у Маріуполі 24 січня 2015 року загинуло 29 громадян України, 92 – отримали поранення, пошкоджено житлові та нежитлові будинки, ринки.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії СБУ Анексія Криму Василь Грицак Обстріл Маріуполя Обстріл Краматорська ООН Суд Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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