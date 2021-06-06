Мы всю неделю наблюдали над чем шутят соцсети, и подготовили подборку самых смешных мемов.

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Лето опаздывает

В первый день лета погода несколько разочаровала ценителей тепла. Температура воздуха составляла от +14 до 23 градусов, а южные и восточные области еще и обильно заливали дожди. Два дня непогоды превратили Днепр в Венецию, в городе плавали на байдарках и ловили рыбу. Кроме того, в Днепре и Харькове зафиксировали деревопад.

И не только весна боролась с летом за право властвовать, зима решила тоже не отставать. Гору Поп Иван Черногорский щедро посыпал снег, еще и ударил мороз.

Мимо всего этого не смогли пройти украинцы.

Вину за погоду даже пробовали переложить то на экологическую активистку Грету Тунберг, то на сурков.

Поездом в Австралию

Укрзализныця порадовала украинцев интересной новостью: возобновлением сообщения с Венгрией и Австралией. Пользователи сети сразу же начали шутить относительно перспективы преодолеть каких-то 12–13 тысяч километров поездом. Люди раздумывали над тем, как будет курсировать поезд – через Европу или Азию, и даже назвали маршрут "Слишком Восточным экспрессом".

Однако не только Укрзализныця спутала две страны. В аэропорту австрийского Зальцбурга даже есть табличка для тех, кто хотел попасть в Австралию, однако как-то оказался в Австрии.



В аэропорту есть табличка, которая напоминает, что человек в Австрии / Фото Reddit

Пластиковые пакеты, прощайте

Рада приняла закон, запрещающий использование полиэтиленовых пакетов. Кануть в забытье придется пакетам толщиной менее 50 микрометров (так называемым тонким и сверхтонким). Украинцы имеют 9 месяцев, чтобы попрощаться с вредной привычкой паковать все в одноразовый пакет, иногда – сразу в несколько. Пользователи сети посмеялись над этим, вспомнив продавщиц, которые предлагают клиентам пакеты, и даже Ленина.

Пользуясь случаем, напоминаем, что есть прекрасная альтернатива полиэтиленовым пакетам – сумки из ткани. Их можно использовать много раз, они бывают различных дизайнов, а самое важное – берегут экологию.