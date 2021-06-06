Ми весь тиждень спостерігали за тим, з чого жартують соцмережі, та підготували підбірку найсмішніших мемів.

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Літо запізнюється

У перший день літа погода дещо розчарувала поціновувачів тепла. Температура повітря становила від +14 до +23 градусів, а південні та східні області ще й рясно заливали дощі. Два дні негоди перетворили Дніпро Венецію, у місті плавали на байдарках і ловили рибу. Крім того, у Дніпрі та Харкові зафіксували деревопад.

Та не лише весна боролася з літом за право владарювати, зима вирішила теж не відставати. Гору Піп Іван Чорногірський щедро посипав сніг, ще й вдарив мороз.

Повз усе це не змогли пройти мимо українці.

Вину за погоду навіть пробували перекласти то на екологічну активістку Ґрету Тунберг, то на бабаків.

Поїздом в Австралію

Укрзалізниця потішила українців цікавою новиною – відновленням сполучення з Угорщиною та Австралією. Користувачі мережі одразу ж почали жартувати щодо перспективи здолати якихось 12 – 13 тисяч кілометрів потягом. Люди роздумували над тим, як курсуватиме поїзд – через Європу чи Азію, та навіть нарекли маршрут "Надто східним експресом".

Однак не лише Укрзалізниця сплутала 2 країни. В аеропорту австрійського Зальцбурга навіть є табличка для тих, хто хотів потрапити в Австралію, однак якось опинився в Австрії.



В аеропорту є табличка, яка нагадує, що людина в Австрії / Фото Reddit

Пластикові пакети, прощайте

Рада ухвалила закон, який забороняє використання поліетиленових пакетів. Канути у забуття доведеться пакетам товщиною менше ніж 50 мікрометрів (так званим тонким та надтонким). Українці мають 9 місяців, аби попрощатися зі шкідливою звичкою пакувати все в одноразовий пакет, інколи – одразу в декілька. Користувачі мережі посміялися із цього, згадавши продавчинь, які рефлекторно пропонують клієнтам пакети, і навіть Леніна.

Користуючись нагодою, нагадуємо, що є прекрасна альтернатива поліетиленовим пакетам – торбинки з тканини. Їх можна використовувати багато разів, вони бувають різноманітних дизайнів, а найважливіше бережуть екологію.