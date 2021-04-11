Уходящая неделя была богатой интересными и курьезными темами. Украинцы не упустили возможности пошутить над "украинским русским языком" Юлии Мендель, боевым настроем Леонида Кравчука, космическими ценами на такси в Киеве. Также пользователи сети нашли положительные моменты в поездке президента Зеленского на Донбасс и даже в пандемии коронавируса.

Над чем смеялись украинцы с 5 до 11 апреля читайте в материале.

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Новый язык Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Медель заявила, что в Украине есть свой "украинский" русский язык.

Украинский язык, как и идентичность, – это более широкое явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский язык, – это часть культурного разнообразия нашей страны,

– сказала Мендель.

Так, пресс-секретарь считает, что русский язык не является собственностью России. Такое "интересное" заявление вызвало не только шквал возмущения в соцсетях, но и дало толчок для шуток и мемов.

Українці: в Україні є єдина державна мова — рідна українська. Російська мова не потрібна.



юлія мендель: pic.twitter.com/3JTtzK4fGd — Софія із Шевченківщини (@soff__mm) April 5, 2021

Цены на такси в Киеве

В Киеве с 5 апреля начал действовать усиленный карантин. Поэтому общественный транспорт перевозит людей по спецпропускам. Несмотря на вынужденность таких мер, некоторые киевляне загрустили, но таксисты – нет. Теперь поездки на такси в столице – что-то из роскоши.

Почему киевляне выбирают велосипед?

Собственно, из-за ограничения проезда в метро или автобусах люди начали переходить на более экологичный транспорт – велосипед. Правда, сами велосипедисты называют другую причину.

Самый громкий ляп недели, смотрите видео:



Фото "Мемаграм"

Зеленский поддерживает боевой дух на Донбассе

Президент Владимир Зеленский, когда вернулся из Катара, сразу поехал на Донбасс. Сам глава государства заверил, что целью его визита было "поддержать боевой дух военных". Зеленский побывал на передовой, в частности, и на сложных участках в 80 метрах от боевиков.



Зеленский едет на Донбасс​

Кравчук настроен решительно

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в случае парашютного десантирования врага, будет защищать свою территорию собственноручно.

Оружие почищено и подготовлено. Места в доме пристреляны. Стреляю я хорошо. Буду стрелять до последнего – пока руки оружие будут держать и пока буду видеть врага. Я его – с*киного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью,

– заявил Кравчук.

Пользователям соцсетей такое выражение напомнило определенный образ:



Кравчук будет стрелять / Фото Goni мемасы



Боевое настроение Кравчука / Фото "Биндер"

Коронавирус набирает обороты, но украинцы не унывают

Пандемия коронавируса сейчас находится на стадии обострения, особенно сложная ситуация в Украине. В апреле даже зафиксировали очередной антирекорд – более 20 тысяч больных в сутки. В регионах лишь усиливают карантин, а вакцинация пока не слишком успешна. Правда, украинцы все равно находят темы для шуток и причины для смеха.