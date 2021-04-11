Найсмішніші меми тижня: українська російська мова Мендель та бойовий Кравчук
Тиждень, що минає, був багатим на цікаві та курйозні теми. Українці не втратили можливості пожартувати над "українською російською мовою" Юлії Мендель, бойовим настроєм Леоніда Кравчука, космічними цінами на таксі у Києві. Також користувачі мережі знайшли позитивні моменти навіть у пандемії коронавірусу.
Джерело:24 канал
Над чим сміялися українці з 5 квітня до 11 квітня читайте у матеріалі.
Читайте також Мем "Гарольд, що приховує біль" використали для заклику до вакцинації проти COVID-19
Нова мова Мендель
Прессекретарка президента Юлія Медель заявила, що в Україні є своя "українська" російська мова.
Українська мова, як і ідентичність, — це ширше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська мова, — це частина культурного розмаїття нашої країни,
– сказала Мендель.
Так, прессекретарка вважає, що російська мова не є власністю Росії. Така "цікава" заява викликала не тільки шквал обурення у соцмережах, а й дала поштовх для жартів та мемів.
Ціни та таксі у Києві
У Києві з 5 квітня почав діяти посилений карантин. Відтак громадський транспорт перевозить людей за спецперепустками. Попри вимушеність таких заходів, деякі кияни засумували, але таксисти – ні. Тепер поїздки на таксі у столиці – щось із розкоші.
Чому кияни обирають велосипед?
Власне, через обмеження проїзду в метро чи автобусах люди почали переходити на більш екологічний транспорт – велосипед. Щоправда, самі велосипедисти називають іншу причину.
Найгучніший ляп тижня, дивіться відео:
Фото "Мемаграм"
Кравчук налаштований рішуче
Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі парашутного десантування ворога, боронитиме свою територію власноруч.
Зброя почищена і підготовлена. Місця в будинку пристріляні. Стріляю я добре. Стрілятиму до останнього – доки руки зброю триматимуть і поки бачитиму ворога. Я його – с*кіного сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю,
– заявив Кравчук.
Користувачам соцмереж такий вислів нагадав певний образ:
Кравчук буде стріляти / Фото Goni мемаси
Бойовий настрій Кравчука / Фото "Біндер"
Коронавірус набирає обертів, але українці не засмучуються
Пандемія коронавірусу наразі перебуває на стадії загострення, особливо складна ситуація в Україні. У квітні навіть зафіксували черговий антирекорд – понад 20 тисяч хворих за добу. У регіонах лише посилюють карантин, а вакцинація поки що не надто успішна. Щоправда, українці все одно знаходять теми для жартів та причини для сміху.
Поділитися новиною