Тиждень, що минає, був багатим на цікаві та курйозні теми. Українці не втратили можливості пожартувати над "українською російською мовою" Юлії Мендель, бойовим настроєм Леоніда Кравчука, космічними цінами на таксі у Києві. Також користувачі мережі знайшли позитивні моменти навіть у пандемії коронавірусу.

Над чим сміялися українці з 5 квітня до 11 квітня читайте у матеріалі.

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Нова мова Мендель

Прессекретарка президента Юлія Медель заявила, що в Україні є своя "українська" російська мова.

Українська мова, як і ідентичність, — це ширше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська мова, — це частина культурного розмаїття нашої країни,

– сказала Мендель.

Так, прессекретарка вважає, що російська мова не є власністю Росії. Така "цікава" заява викликала не тільки шквал обурення у соцмережах, а й дала поштовх для жартів та мемів.

Українці: в Україні є єдина державна мова — рідна українська. Російська мова не потрібна.



юлія мендель: pic.twitter.com/3JTtzK4fGd — Софія із Шевченківщини (@soff__mm) April 5, 2021

Ціни та таксі у Києві

У Києві з 5 квітня почав діяти посилений карантин. Відтак громадський транспорт перевозить людей за спецперепустками. Попри вимушеність таких заходів, деякі кияни засумували, але таксисти – ні. Тепер поїздки на таксі у столиці – щось із розкоші.

Чому кияни обирають велосипед?

Власне, через обмеження проїзду в метро чи автобусах люди почали переходити на більш екологічний транспорт – велосипед. Щоправда, самі велосипедисти називають іншу причину.

Найгучніший ляп тижня, дивіться відео:



Фото "Мемаграм"

Кравчук налаштований рішуче

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі парашутного десантування ворога, боронитиме свою територію власноруч.

Зброя почищена і підготовлена. Місця в будинку пристріляні. Стріляю я добре. Стрілятиму до останнього – доки руки зброю триматимуть і поки бачитиму ворога. Я його – с*кіного сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю,

– заявив Кравчук.

Користувачам соцмереж такий вислів нагадав певний образ:



Кравчук буде стріляти / Фото Goni мемаси



Бойовий настрій Кравчука / Фото "Біндер"

Коронавірус набирає обертів, але українці не засмучуються

Пандемія коронавірусу наразі перебуває на стадії загострення, особливо складна ситуація в Україні. У квітні навіть зафіксували черговий антирекорд – понад 20 тисяч хворих за добу. У регіонах лише посилюють карантин, а вакцинація поки що не надто успішна. Щоправда, українці все одно знаходять теми для жартів та причини для сміху.