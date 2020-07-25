Мендель в июне заработала в полтора раза больше, чем Зеленский
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель за июнь заработала чуть больше 37 тысяч гривен зарплаты. Поэтому получилось, что ее заработок превысил сумму, которую получил в этом же месяце сам президент.
Представитель президента в июне получила 37 200 гривен, а сам Зеленский – 22 тысячи гривен. Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на ответ Госуправления делами.
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Зарплата Мендель
Сумма заработной платы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составила 46 217 гривен:
- должностной оклад составляет – 21 750 гривен,
- надбавки за интенсивность труда – 8 700 гривен,
- заработок за период служебных командировок и премии – 15 767 гривен.
Однако из начисленной суммы было уплачено 9 тысяч гривен налогов и сборов, поэтому спикер Зеленского всего получила 37 200 гривен зарплаты.
В апреле и мае ее зарплата была аналогичная.
На время карантина работникам органов власти ограничили зарплату в 47 тысяч гривен. До установления этого ограничения зарплаты Мендель в марте и в феврале не превышала эту сумму, но в январе ей было начислено больше – 52 с половиной тысячи гривен.
Зарплата Зеленского
В то же время Владимир Зеленский в июне получил 28 тысяч гривен, сообщают в Госуправлении делами. Из начисленной суммы уплачено 5 460 гривен налогов и сборов, поэтому Зеленскому выдали 22 540 гривен зарплаты.
Надбавки и премии к зарплате президента не предусмотрены законодательством.
Что известно о Юлии Мендель?
Образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничала с The New York Times.