Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель за июнь заработала чуть больше 37 тысяч гривен зарплаты. Поэтому получилось, что ее заработок превысил сумму, которую получил в этом же месяце сам президент.

Представитель президента в июне получила 37 200 гривен, а сам Зеленский – 22 тысячи гривен. Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на ответ Госуправления делами.

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Зарплата Мендель

Сумма заработной платы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составила 46 217 гривен:

должностной оклад составляет – 21 750 гривен,

надбавки за интенсивность труда – 8 700 гривен,

заработок за период служебных командировок и премии – 15 767 гривен.

Однако из начисленной суммы было уплачено 9 тысяч гривен налогов и сборов, поэтому спикер Зеленского всего получила 37 200 гривен зарплаты.

В апреле и мае ее зарплата была аналогичная.

На время карантина работникам органов власти ограничили зарплату в 47 тысяч гривен. До установления этого ограничения зарплаты Мендель в марте и в феврале не превышала эту сумму, но в январе ей было начислено больше – 52 с половиной тысячи гривен.

Заметим, что в июне прошлого года зарплата Мендель составляла почти 16 тысяч гривен за месяц, как свидетельствуют данные тогдашней Администрации Президента. Такую сумму оклада для этой должности правительство установило еще в 2017 году.

Зарплата Зеленского

В то же время Владимир Зеленский в июне получил 28 тысяч гривен, сообщают в Госуправлении делами. Из начисленной суммы уплачено 5 460 гривен налогов и сборов, поэтому Зеленскому выдали 22 540 гривен зарплаты.

Надбавки и премии к зарплате президента не предусмотрены законодательством.