Мендель в червні заробила в півтора раза більше, ніж Зеленський
Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель за червень заробила трохи більше 37 тисяч гривень зарплатні. Відтак вийшло, що її заробіток перевищив суму, яку отримав цього ж місяця сам президент.
Речниця президента в червні отримала 37 тисяч 200 гривень, а сам Зеленський – 22 тисячі гривень. Про це пишуть "Українські новини", посилаючись на відповідь Держуправління справами.
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Зарплата Мендель
Сума заробітної плати прессекретарки президента України Юлії Мендель в червні 2020 року становила 46 217 гривень:
- посадовий оклад становить – 21 750 гривень,
- надбавки за інтенсивність праці – 8 700 гривень
- заробіток за період службових відряджень і премії – 15 767 гривень.
Однак з нарахованої суми було сплачено 9 тисяч гривень податків і зборів, тож речниця Зеленського всього отримала 37 тисяч 200 гривень зарплати.
У квітні і травні її зарплата була аналогічна.
На час карантину працівникам органів влади обмежили зарплату до 47 тисяч гривень. До встановлення цього обмеження зарплата Мендель в березні і в лютому не перевищувала цю суму, але в січні їй було нараховано більше – 52 з половиною тисячі гривень.
Зарплата Зеленського
Водночас Володимир Зеленський в червні отримав 28 тисяч гривень, повідомляють в Держуправлінні справами. З нарахованої суми сплачено 5 460 гривень податків і зборів, тому Зеленському видали 22 540 гривень зарплати.
Надбавки і премії до зарплати президента не передбачені законодавством.
Що відомо про Юлію Мендель?Освіту здобула в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.
Працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацювала з The New York Times.