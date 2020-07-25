Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель за червень заробила трохи більше 37 тисяч гривень зарплатні. Відтак вийшло, що її заробіток перевищив суму, яку отримав цього ж місяця сам президент.

Речниця президента в червні отримала 37 тисяч 200 гривень, а сам Зеленський – 22 тисячі гривень. Про це пишуть "Українські новини", посилаючись на відповідь Держуправління справами.

До слова Майже мільйон доходів і кредит: що задекларувала речниця Зеленського Мендель

Зарплата Мендель

Сума заробітної плати прессекретарки президента України Юлії Мендель в червні 2020 року становила 46 217 гривень:

посадовий оклад становить – 21 750 гривень,

надбавки за інтенсивність праці – 8 700 гривень

заробіток за період службових відряджень і премії – 15 767 гривень.

Однак з нарахованої суми було сплачено 9 тисяч гривень податків і зборів, тож речниця Зеленського всього отримала 37 тисяч 200 гривень зарплати.

У квітні і травні її зарплата була аналогічна.

На час карантину працівникам органів влади обмежили зарплату до 47 тисяч гривень. До встановлення цього обмеження зарплата Мендель в березні і в лютому не перевищувала цю суму, але в січні їй було нараховано більше – 52 з половиною тисячі гривень.

Зауважимо, що в червні минулого року зарплата Мендель становила майже 16 тисяч гривень на місяць, як свідчать дані тодішньої Адміністрації Президента. Таку суму окладу для цієї посади уряд встановив ще у 2017 році.

Зарплата Зеленського

Водночас Володимир Зеленський в червні отримав 28 тисяч гривень, повідомляють в Держуправлінні справами. З нарахованої суми сплачено 5 460 гривень податків і зборів, тому Зеленському видали 22 540 гривень зарплати.

Надбавки і премії до зарплати президента не передбачені законодавством.