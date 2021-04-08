Мендель рассказала, почему заранее не сообщали о поездке Зеленского на Донбасс
Президент Владимир Зеленский 8 апреля прибыл с рабочим визитом на Донбасс, однако о поездке заранее не было известно. По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, это связано с вопросом безопасности.
Источник:Фейсбук Юлии Мендель
Мендель отметила, что график президента никогда не разглашают вперед. Однако по всем деталям поездки в пресс-службе обещали информировать в обычном режиме.
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Попытки узнать место пребывания Президента и делегации на Донбассе ставит журналистский материал выше безопасности, фактически статья превращается в руководство к действию для врага,
– написала Мендель.
Глава государства посетил передовые позиции
Зеленский 8 апреля прибыл в зону проведения ООС на Востоке Украины. Глава государства выразил сожаление по поводу гибели 22-летнего украинского героя Дениса Юшко. Жизнь военнослужащего утром этого же дня забрал вражеский снайпер.
Глава государства посетил передовые позиции, где больше всего нарушают режим тишины оккупанты. Также в планах президента – общение с украинскими военными.
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