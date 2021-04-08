Президент Владимир Зеленский 8 апреля прибыл с рабочим визитом на Донбасс, однако о поездке заранее не было известно. По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, это связано с вопросом безопасности.

Мендель отметила, что график президента никогда не разглашают вперед. Однако по всем деталям поездки в пресс-службе обещали информировать в обычном режиме.

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Попытки узнать место пребывания Президента и делегации на Донбассе ставит журналистский материал выше безопасности, фактически статья превращается в руководство к действию для врага,

– написала Мендель.

Глава государства посетил передовые позиции

Зеленский 8 апреля прибыл в зону проведения ООС на Востоке Украины. Глава государства выразил сожаление по поводу гибели 22-летнего украинского героя Дениса Юшко. Жизнь военнослужащего утром этого же дня забрал вражеский снайпер.

Глава государства посетил передовые позиции, где больше всего нарушают режим тишины оккупанты. Также в планах президента – общение с украинскими военными.

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Это важно! По данным украинской разведки, Россия усиленно стягивает свои войска к украинской границе. Москва вроде бы проводит боевые учения. Также в зоне проведения боевых действий – значительная эскалация.