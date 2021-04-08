Президент Володимир Зеленський 8 квітня прибув з робочим візитом на Донбас, проте про поїздку заздалегідь не було відомо. За словами прессекретарки глави держави Юлії Мендель, це пов'язане з питанням безпеки.

Мендель наголосила, що графік президента ніколи не розголошують наперед. Проте щодо всіх деталей поїздки у пресслужбі обіцяли інформувати у звичному режимі.

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Намагання дізнатися місце перебування Президента та делегації на Донбасі ставить журналістський матеріал вище за безпеку, фактично стаття перетворюється на керівництво до дії для ворога,

– написала Мендель.

Глава держави відвідав передові позиції

Зеленський 8 квітня прибув у зону проведення ООС на Сході України. Глава держави висловив співчуття з приводу загибелі 22-річного українського героя Дениса Юшка. Життя військовослужбовця вранці цього ж дня забрав ворожий снайпер.

Глава держави відвідав передові позиції, де найбільше порушують режим тиші окупанти. Також у планах президента – спілкування з українськими військовими.

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Це важливо! За даними української розвідки, Росія посилено стягує свої війська до українського кордону. Москва начебто проводить бойові навчання. Також у зоні проведення бойових дій – значна ескалація.