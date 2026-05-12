"Любительница дешевой славы": Сибига раскритиковал Мендель после скандального интервью

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала скандальное интервью, в котором раскритиковала главу государства. Министр иностранных дел вступился за Зеленского.

Глава МИД раскритиковал экс-чиновницу в собственных соцсетях.

Как Сибига отреагировал на заявления Мендель?

Министр иностранных дел заявил, что не смог до конца дослушать "откровения" бывшего пресс-секретаря и назвал их жалкими. Он сказал, что слова Мендель являются выпадом не против президента, а против собственной страны. Министр отметил, что манипуляции, озвученные экс-чиновницей, вредят интересам Украины и подыгрывают российским нарративам.

Отвратительно, когда ради "славы" такие персонажи готовы унижать собственное государство и пресмыкаться перед российской пропагандой. В конце концов это лицо – не первая из тех, кто присоединился к клубу прихвостней российской пропаганды и нарративов. Но это билет в один конец,

– написал Андрей Сибига в собственных соцсетях.

Глава МИД уверяет, что история все расставит на свои места, даст справедливые оценки и покажет истинную роль каждого. Он подчеркнул несомненную, по его мнению, роль президента в том, что Украина выстояла в 2022 году и успешно продолжает борьбу и сопротивление российской агрессии сегодня.

Обратите внимание! Юлия Мендель – украинская журналистка и публицистка, а ныне – писательница и блогер. В 2019 году стала пресс-секретарем президента Украины. Она регулярно попадала в скандалы, грубо общалась с журналистами. В 2021 году ее отстранили от должности и назначили Сергея Никифорова, который остается пресс-секретарем президента и сегодня.

Последние заявления Мендель?

Экс-чиновница пришла на интервью, которое обнародовали 11 мая, к одиозному консервативному стороннику Путина – Такера Карлсона. Во время разговора Мендель рассказывала, что Украина якобы готова была сдать Донбасс, и обращалась на русском языке к президенту России.

В Офисе Президента опровергли заявления экспресс-секретаря. Пресс-служба ОП заявила, что Мендель не участвовала ни в переговорах, ни в принятии решений.

В январе 2026 года, Юлия Мендель рассказала в соцсетях, что якобы Ермак является сторонником черной магии и верит в потусторонние силы. Она утверждала, что на посту главы ОП он активно привлекал иностранных колдунов для проведения магических ритуалов, по итогам которой принимал сверхважные политические решения.