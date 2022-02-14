Подборку фото со своим возлюбленным Мендель опубликовала в своем инстаграме. Им оказался бывший программный директор "Голоса" – 36-летний экономист Павел Кухта.
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Мендель в отношениях с Кухтой
Известно, что Кухта ранее уже был женат и имеет дочь. О своем загадочном любовнике Мендель вспоминала несколько раз, однако не делилась никакими подробностями об их отношениях.
В начале февраля 2022 года она пояснила, что еще не готова объявлять имя своего избранника, потому что они с ним "из разных лагерей". Ранее Мендель опубликовала в своем инстаграме фотографию, на котором ее обнимает мужчина, однако на фото попали лишь его руки.
Мендель показала своего возлюбленного / Фото из инстаграма журналистки
Отношения Мендель: что известно
- В 2020 году в Украине ширились слухи о том, что Юлия Мендель якобы беременна от Владимира Зеленского. Такие фейки распространили сразу несколько источников.
- Лишь в декабре 2021 года она впервые прокомментировала слухи о романе с Зеленским.
- Недавно Мендель заявила, что ее приглашали сняться для обложки Playboy.