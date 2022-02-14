Підбірку фото із своїм коханим Мендель опублікувала у своєму інстаграмі. Ним виявився колишній програмний директор "Голосу" – 36-річний економіст Павло Кухта.

До теми Ми з різних таборів, – Мендель готова назвати ім'я таємничого коханого

Мендель у стосунках з Кухтою

Відомо, що Кухта раніше вже був одруженим і має доньку. Про свого загадкового коханця Мендель згадувала декілька разів, однак не ділилась жодними подробицями про їхні стосунки.

На початку лютого 2022 року вона пояснила, що ще не готова оголошувати ім'я свого обранця, бо вони з ним "з різних таборів". Раніше Мендель опублікувала в своєму інстаграмі фотографію, на якій її обіймає чоловік, однак на фото потрапили лише руки чоловіка.

Мендель показала свого коханого / Фото з інстаграму журналістки

Стосунки Мендель: що відомо