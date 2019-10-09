Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель извинилась за неправильную транслитерацию названия столицы Украины на английском языке.

Об этом она написала в своем микроблоге в твиттере, который ведет на английском.

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Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавней цитате. Это моя вина. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия Киева. Я сама постоянно это подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства я обидела, не изменив цитату,

– написала Мендель на своей странице в Twitter.

Kyiv not Kiev.

I didn't change the name of Ukraine's capital in the recent quote. My bad. All my tweets say only Ukrainian version of Kyiv. I, myself,was stressing this to all media outlets I worked for. Apologies to all whose feelings were offended when I didn't change the quote — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 8, 2019

Ранее пресс-секретарь президента написала о том, что Владимир Зеленский давал интервью в Киеве, использовав для этого принято в российских пропагандистов написания Kiev вместо привычного для Украины и правильного – Kyiv.

Это заметили множество интернет-пользователей. В комментариях к сообщению они указали спикера Зеленского на ее ошибку. Таким образом Мендель оказалась в центре нового скандала.

Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?На 28 году независимости Украины до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитеровалы. Ведь часто название города переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилось в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского Союза. Сейчас украинцы активно борятся за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно – Kyiv.