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      Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы

      17 Читати новину українською
      Юлия Мендель
      Юлия Мендель / Официальная страница Президента Украины

      Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель извинилась за неправильную транслитерацию названия столицы Украины на английском языке.

      Об этом она написала в своем микроблоге в твиттере, который ведет на английском.

      Интересно: Журналист Яневский написал заявление в полицию на пресс-секретаря президента Мендель: почему – фото

      Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавней цитате. Это моя вина. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия Киева. Я сама постоянно это подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства я обидела, не изменив цитату,
      – написала Мендель на своей странице в Twitter.

      Ранее пресс-секретарь президента написала о том, что Владимир Зеленский давал интервью в Киеве, использовав для этого принято в российских пропагандистов написания Kiev вместо привычного для Украины и правильного – Kyiv.

      Это заметили множество интернет-пользователей. В комментариях к сообщению они указали спикера Зеленского на ее ошибку. Таким образом Мендель оказалась в центре нового скандала.

      Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?На 28 году независимости Украины до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитеровалы. Ведь часто название города переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилось в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского Союза. Сейчас украинцы активно борятся за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно – Kyiv.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Скандал Юлия Мендель Новости Украины Новости политики Украинский язык
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