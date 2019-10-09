06:12
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Мендель вибачилася за неправильне написання назви столиці

      296 Читать новость на русском
      Юлія Мендель
      Юлія Мендель / Офіційна сторінка Президента України

      Прес секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель попросила вибачення за неправильну транслітерацію назви столиці України англійською мовою.

      Про це вона написала в своєму мікроблозі у твітері, який веде англійською.

      Цікаво: Журналіст Яневський написав заяву у поліцію на речницю президента Мендель: чому – фото

      Kyiv not Kiev. Я не змінила назву столиці України в недавній цитаті. Це моя вина. У всіх моїх твітах згадується виключно українська версія Києва. Я сама постійно на цьому наголошувала у всіх ЗМІ, в яких працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття я образила, не змінивши цитату,
      – написала Мендель на своїй сторінці в Twitter.

      Раніше прес секретарка президента написала про те, що Володимир Зеленський давав інтерв'ю в Києві, використавши для цього прийняте у російських пропагандистів написання Kiev замість звичного для України та правильного – Kyiv.

      Це зауважили безліч інтернет-користувачів. У коментарях до допису вони вказали речниці Зеленського на її помилку. Таким чином Мендель опинилася у центрі нового скандалу.

      Чому важливо писати Kyiv, а не Kiev? На 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.

      blog_ava
      На Землі може з'явитись диктатура ідеальних людей-мутантів, – Яковина про експерименти з ДНК
      сьогодні
      1415
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Мендель Скандал Українська мова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 жовтня , 22:23 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 767
      Головні новини 8 жовтня: пільги та виплати для УБД не скасують, газова угода з Росією
      8 жовтня , 22:09 Головні новини 8 жовтня: пільги та виплати для УБД не скасують, газова угода з Росією
      Ірина Кошанська 1135
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 жовтня , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 385
      8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      8 жовтня , 21:01 8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      809
      Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      8 жовтня , 19:00 Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      Ірина Поліщук 2026
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук