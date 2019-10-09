Мендель вибачилася за неправильне написання назви столиці
Прес секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель попросила вибачення за неправильну транслітерацію назви столиці України англійською мовою.
Про це вона написала в своєму мікроблозі у твітері, який веде англійською.
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Kyiv not Kiev. Я не змінила назву столиці України в недавній цитаті. Це моя вина. У всіх моїх твітах згадується виключно українська версія Києва. Я сама постійно на цьому наголошувала у всіх ЗМІ, в яких працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття я образила, не змінивши цитату,
– написала Мендель на своїй сторінці в Twitter.
Раніше прес секретарка президента написала про те, що Володимир Зеленський давав інтерв'ю в Києві, використавши для цього прийняте у російських пропагандистів написання Kiev замість звичного для України та правильного – Kyiv.
Це зауважили безліч інтернет-користувачів. У коментарях до допису вони вказали речниці Зеленського на її помилку. Таким чином Мендель опинилася у центрі нового скандалу.
Чому важливо писати Kyiv, а не Kiev? На 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.