Согласно опросу фонда "Деминициативы" и КМИС, молодежь и пожилые люди более часто доверяют партиям (23,5%). А вот люди среднего возраста (16%) – реже.
Кстати Украинцы меньше доверяют правительству и Раде, а больше – президенту
Какие избиратели доверяют партиям
Выяснили, что треть избирателей "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политическим партиям. Меньше всего доверяют люди, которые и не ходят на выборы.
Почему украинцы не доверяют политсилам
Украинцы называют несколько причин недоверия:
- невыполнение предвыборных обещаний – 56%,
- коррумпированность партий – 41%,
- зависимость от олигархов – 31%.
Кроме того, большинство опрошенных скептически оценивают выполнение политическими партиями своих функций.
Результаты опроса / Фото фонд "Деминициативы"