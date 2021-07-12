Согласно опросу фонда "Деминициативы" и КМИС, молодежь и пожилые люди более часто доверяют партиям (23,5%). А вот люди среднего возраста (16%) – реже.

Кстати Украинцы меньше доверяют правительству и Раде, а больше – президенту

Какие избиратели доверяют партиям

Выяснили, что треть избирателей "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политическим партиям. Меньше всего доверяют люди, которые и не ходят на выборы.

Почему украинцы не доверяют политсилам

Украинцы называют несколько причин недоверия:

невыполнение предвыборных обещаний – 56%,

коррумпированность партий – 41%,

зависимость от олигархов – 31%.

Кроме того, большинство опрошенных скептически оценивают выполнение политическими партиями своих функций.

Обратите внимание! Опрос проводили с 1 по 7 июня 2021 года. Метод – телефонные интервью с использованием компьютера. Провели 2003 интервью. Погрешность выборки не превышает 2,4%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.