Відповідно до опитування фонду "Демініціативи" та КМІС, молодь та старші люди більш часто довіряють партіям (23,5%). Натомість люди середнього віку (16%) – рідше.

До речі Українці менше довіряють уряду та Раді, а більше – президенту

Які виборці довіряють партіям

З'ясували, що третина виборців "Слуги народу" та "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям. Найменше довіряють люди, які й не ходять на вибори.

Чому українці не довіряють політсилам

Українці називають кілька причин недовіри:

  • невиконання передвиборчих обіцянок – 56%,
  • корумпованість партій – 41%,
  • залежність від олігархів – 31%.

Крім того, більшість опитаних скептично оцінюють виконання політичними партіями своїх функцій.


Результати опитування / Фото фонд "Демініціативи"