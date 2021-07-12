Відповідно до опитування фонду "Демініціативи" та КМІС, молодь та старші люди більш часто довіряють партіям (23,5%). Натомість люди середнього віку (16%) – рідше.
До речі Українці менше довіряють уряду та Раді, а більше – президенту
Які виборці довіряють партіям
З'ясували, що третина виборців "Слуги народу" та "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям. Найменше довіряють люди, які й не ходять на вибори.
Чому українці не довіряють політсилам
Українці називають кілька причин недовіри:
- невиконання передвиборчих обіцянок – 56%,
- корумпованість партій – 41%,
- залежність від олігархів – 31%.
Крім того, більшість опитаних скептично оцінюють виконання політичними партіями своїх функцій.
Результати опитування / Фото фонд "Демініціативи"