Теперь пленный солдат-срочник пытается донести россиянам правду о войне против Украины. В звонках друзьям и родным он говорит, что нужно поднимать орду на бунт.

Обратите внимание Российское командование "сбивало" деньги с солдат, чтобы не отправлять их насмерть в Украину

"Надо, чтобы люди выходили на бунты, чтобы все знали: у нас говорят неправду", – подчеркивает пленник, что внезапно "прозрел". Он утверждает, что только на украинском телевидении увидел масштабы разрушений украинских городов и сел.

В частности, российского солдата поразила ситуация в Харькове. Он признает, что город разбомбили его соратники. Пленный также убедился, что "денацификация" Украины – это очередная ложь Путина.

Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли на**й,

– говорит солдат в разговоре со своим другом.

Разговор "прозревшего" оккупанта: смотрите видео

Обратите внимание! Пленные российские солдаты сами соглашаются говорить правду. Многие не хотят возвращаться в Россию. Украинская сторона достойно обращается с пленными, как этого требуют международные конвенции.

Ранее вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что у пленных оккупантов есть 2 варианта развития событий : их либо будут обменивать, либо они будут отбывать наказание в Украине.