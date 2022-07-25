Меня приняли в семью, – Дарья об эвакуации из Харькова, семье в оккупации и новом доме во Львове

Война заставила повзрослеть многих людей. В один момент все привычное и знакомое было уничтожено российскими оккупантами. Семьи разделились, люди чувствовали себя одинокими. Однако даже в таком водовороте страданий и боли украинцы доказали, что мы – необыкновенные, единственные и везде свои. Где бы в Украине мы ни были – мы дома.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

В рамках проекта СВОИ 24 канал рассказывает историю Дарьи. Девушка родом из Бердянска в Запорожской области. Там остались ее родители и парень.

Важно Дом – там, где война, – щемящая история маленького Артема об эвакуации из Луганщины

До войны Дарья жила в Харькове, где училась по специальности "Реклама и видеоарт". Именно в Харькове и находилась девушка, когда ночью 24 февраля россия начала атаковать город.

Так что с первых дней полномасштабного вторжения Дарья была сама. К счастью, в разные этапы войны ей на пути встречались светлые люди.

Жизнь Дарии до войны / Фото предоставлены 24 каналу

"У меня была паника, я не могла связать слова": как для Дарьи началась война

На 24 канале мыо людях, которых адская война заставила уехать из дома и искать новый. Чтобы сохранить их воспоминания и передать их миру. Чтобы рассказать о невероятных людях, помогающих друг другу. Чтобы показать, что в любом уголке Украины все мы – СВОИ.Эти разговоры непростые. От них сжимает в груди, но они должны быть услышаны.

24 февраля украинцы очнулись от звуков взрывов. Как для вас началась война?

Я была в общежитии, которое находится фактически в центре Харькова. Раньше у меня была плохая привычка – не спать по ночам. В ночь на 24 февраля я легла ближе к пяти часам. Как вдруг услышала взрывы. Я почему-то подумала, что это какие-то салюты. Хотя и очень удивилась, потому что какие салюты могут быть ночью. Я поняла, что-то здесь не так.

Мне позвонил мой парень, он находится в Запорожской области. Первое сообщение: "Началась война". После этого он написал, что их срочно зовут в укрытие, ведь в первый день полномасштабного вторжения в Бердянске тоже были взрывы.

Я сразу же бросились звонить родителям. Но связь была такая плохая, что я смогла дозвониться только с седьмого раза. У меня была паника, я не могла связать слова. К счастью, они сказали, что у них все хорошо.

В Харькове с первых дней войны было небезопасно. Раздававшиеся с утра взрывы немного затихли лишь ближе к 11 часам.



Кошка, которую Дарья прятала с собой в укрытии от российских обстрелов / Фото предоставлены 24 каналу

У вас был какой-то план действий?

Я сразу же побежала снимать деньги с карты. Я хотела поскорее уехать домой, к родным.

"Если умирать, то в Украине": о нежелании ехать за границу

Не думали ли вы тогда, что Бердянск может оказаться под оккупацией и ехать туда опасно? Не хотели ли выехать за границу?

На самом деле у меня есть мнение, которое я до сих пор придерживаюсь: если умирать, то в Украине. Я еще не хочу ехать за границу. Я пробыла в Харькове почти месяц. Первые 4 дня войны, когда Бердянск еще не был оккупирован, я всеми силами пыталась уехать домой. Но я не смогла найти, как добраться. Все мои друзья и знакомые уехали домой в первый день, а я осталась фактически сама.

Заметим, что Бердянск оказался в оккупации россиян уже на четвертый день после полномасштабного вторжения. В общинах периодически возникали проблемы со связью. Люди не могли связаться со своими родными и ничего не знали об их судьбе. Так случилось и с Дарьей, у которой все родные оказались на оккупированной территории. Сама она была отрезана от них не только расстоянием, но и отсутствием связи.

В Харькове тоже жила моя родственница, которая и позвала меня к себе, чтобы я не была одна. Она жила в районе аэропорта. Впоследствии оказалось, что это была большая ошибка. Потому что туда россияне в первую очередь сбрасывали бомбы. Потому я фактически все время была под обстрелами. Мы не слышали сирены вообще. О воздушных тревогах я узнавала только тогда, когда об этом писали в телеграм-группах.

Мы понимали, что пора спускаться в подвал, когда уже начинали стрелять. Самолеты летали постоянно. Мы шли в подвал с пакетами вещей. У меня вещей вообще нет. Из общежития я взяла только свой ноутбук для учебы и 2 – 3 вещи.



Дарья в укрытии / Фото предоставлены 24 каналу

Ваши родные остались в Бердянске?

К сожалению, да.

Вы хотели бы их вывезти?

Я с мамой постоянно говорю о том, чтобы она уехала в Запорожье. Но у нее миллион отговорок. Раньше мама не могла выехать из-за бабушки, за которой она ухаживала, а сейчас она боится, что не сможет найти новую работу.

К сожалению, бабушка умерла в оккупации. Дарья так и не успела с ней попрощаться.

"Когда оккупанты лупанули по аэропорту в Харькове, я поняла, что надо уезжать"

Сейчас вы находитесь во Львове. В какой момент поняли, что оставаться в Харькове опасно? Я постоянно об этом думала, но не знала, куда уехать. Я считала, что ехать туда, где у меня нет знакомых, страшно. И когда оккупанты ударили по аэропорту, я поняла, что время пришло. Кстати, через несколько дней после того, как я уехала, россияне попали в соседнее здание возле дома моей родственницы. Я не знала как мне уехать. Первой задачей было добраться из района аэропорта до железнодорожного вокзала. Это было невозможно. Такси стоило заоблачные деньги, которых у меня, студентки, не было. А метро тогда уже не работало, там прятались люди. Мне помог мой парень. Он через 300 знакомых нашел волонтеров, которые вывозили людей на железнодорожный вокзал. Тогда я поняла, что в Запорожскую область уже нет смысла возвращаться. В оккупацию уезжать я не хотела. Чудом мой парень нашел знакомого, который знал человека, в конце концов приютившего меня.

"Меня приняли в семью, теперь я – старшая сестра": о жизни во Львове

Поразительно. Какой была ваша эвакуация?

Меня приняли в семью. Я ехала в течение 22 часов стоя. Поэтому первое, что я сделала, когда уже попала в новую квартиру – заснула. Я ничего не ела. Просто уснула.



22-часовая эвакуация Дарии поездом / Фото предоставлены 24 каналу

Люди, приютившие Дарию, приняли ее с теплом и любовью. В "новой" семье она помогает с домашними делами, чтобы как-то отблагодарить за гостеприимство.

В семью меня приняли как старшую сестру – в семье есть 5-летняя дочь и 15-летний сын. Я стала фактически няней и старшей сестрой. С детьми мы подружились. Я делаю здесь обычные вещи, такие как дома: убираю, помогаю, готовлю. В семью я влилась очень быстро. Проблем не было.



Дарья в новой семье / Фото предоставлено 24 каналу

Что из эвакуации было самым тяжелым?

Труднее всего было, когда я только приехала во Львов. Именно в этот момент россияне впервые отключили мобильную связь на оккупированных территориях. Я не могла дозвониться маме и сказать, что со мной все хорошо. Я не могла спросить, в безопасности ли они. У меня была паника.

Плюс я никогда не была во Львове. На вокзале было очень много людей. И все они были вместе, а я одна. Было страшно, что я совсем одна.

Из-за войны Дарья фактически потеряла 2 дома: в Бердянске и Харькове, но благодаря неравнодушным людям смогла найти убежище, новый дом.

Как вам удалось успокоиться?

Я просто взяла себя в руки, отошла от толпы. В конце концов, так и удалось совладать с эмоциями.

"Дом есть дом": Дарья мечтает увидеть родителей и благодарна людям, принявшим ее

Как вы считаете, ваш "второй" дом стал для вас сейчас действительно домом? А люди рядом, которые казались еще недавно совсем чужими, стали родными?

Дом есть дом. Я каждый день думаю о том, что я хочу обратно в Бердянск. Хоть он и мал. Очень хочу увидеть маму, которую не видела уже полгода. Папу… Я не говорю, что люди, которые меня приняли, совсем чужие для меня, но чувствую себя гостьей. И мне очень неудобно, что я бесплатно живу у них.

Хотя мама, посылая мне деньги, говорила, чтобы я отдала какую-то часть этой семье. Но люди, принявшие меня, отказываются. Только однажды мне удалось им дать деньги. Но они не оставили их себе, а отдали на нужды ВСУ.

"Лучше покинуть дом, чем ждать, что в него прилетит": советы жителям оккупированных городов

Что можете сказать людям, которые боятся покидать родительские дома и переезжать в более безопасные места? Что посоветуете им?

Я могу понять их. Я тоже до последнего сидела в Харькове. Но думаю, что все-таки не стоит бояться. Не стоит бояться просить о помощи, обращаться к волонтерам. И не стоит бояться покинуть свой дом, потому что лучше искать его где-то, чем ждать, когда прилетит в твой дом.

Можно ли сказать, что во Львове началась ваша новая жизнь или она все же "на паузе"?

Я думаю, что сейчас я просто жду. Я очень хочу вернуться. Я живу по течению, но надеюсь, что я смогу еще вернуться к привычной жизни, учебе.

Я безгранично благодарна людям и городу, которые меня приняли. Но дом есть дом.

Что сделаете после победы?

Я куплю билет и уеду к родным. А еще, наверное, заплачу. Потому что война уже так долго продолжается. Я буду еще долго грустить, потому что моя бабушка не застала победу, которая непременно будет за нами.