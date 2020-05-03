Меня ограбили, – Коломойский при поддержке Портнова пойдет в ЕСПЧ

Если в Украине примут "антиколомойький" закон, то олигарх Коломойский – бывший владелец "Приватбанка" – обратится в Европейский суд по правам человека, поскольку в Украине уже судиться не будет иметь права. А помогать ему в этом будет бывший глава АП Януковича Андрей Портнов.

Олигарх Игорь Коломойский планирует обращаться в Европейский суд по правам человека, а помогать в этом ему будет бывший глава Администрации Президента времен Виктора Януковича и скандальный юрист Андрей Портнов. Об этом сам Игорь Коломойский рассказал hromadske .

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Дело в том, что Коломойский как бывший владелец "Приватбанка", который национализировало государство в 2016 году, не сможет требовать возврата банку или компенсации за него в украинских судах, если примут так называемый "антиколомойский" закон.

А эта перспектива вполне реальна, ведь все 16 тысяч правок, которые к закону подали для затягивания процесса, профильный комитет ВРУ уже просмотрел, а в Раде сам законопроект будут рассматривать по упрощенной процедуре.

Когда примут закон ("антиколомойский" – 24 канал), тогда уже буду обращаться (в ЕСПЧ – 24 канал). Мы обсуждали (обращение в ЕСПЧ с Андреем Портновым) – так, вскользь. Почему к нему (обратился – 24 канал)? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, у него были клиенты в его адвокатском объединены и он всё выиграл,

– рассказал Коломойский.

Он добавил, что принятие закона о банках на время отдаляет судебную борьбу за "Приватбанк" в Украине, но одновременно и открывает двери в Европейский суд по правам человека.

" Меня ограбили. Этот закон закрывает мне возможности на время судиться в Украине , то есть возможности для восстановления справедливости исчерпаны. И я могу обращаться в Европейский суд", – подчеркнул Коломойский.

Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, что национализация была незаконной и надо все вернуть,

– заявил олигарх.

"И что тогда? Украина будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками предыдущей в этом вопросе", – подытожил свою позицию Коломойский.

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Что не так между государством Украина, "Приватбанком" и Коломойским

18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, принял решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности.

Однако впоследствии Коломойский заявил, что национализация состоялась незаконно. Сейчас в различных инстанциях, среди которых и международные, продолжаются суды как по искам юристов Коломойского, так и по искам государственного "Приватбанка".

В 2020 году вопрос закона о банках стал одним из сверхактуальных в Украине. Принятие этого документа, вместе с законом о рынке земли, является ключевым требованием Международного валютного фонда к Украине, без которой невозможно согласовать новую программу кредитования на 5 – 8 миллиардов долларов.

Закон о земле Рада приняла во втором чтении 31 марта после длительного (на два месяца) затягивания правками – таких было 4018. А 30 марта Рада приняла в первом чтении "антиколомойский" законопроект, который исключает возвращения национализированных банков бывшим владельцам.