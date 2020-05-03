Мене пограбували, – Коломойський за підтримки Портнова піде в ЄСПЛ

Якщо в Україні ухвалять "антиколомойський" закон, то олігарх Коломойський – колишній власник "Приватбанку" – звернеться до Європейського суду з прав людини, оскільки в Україні вже судитися не матиме права. А допомагатиме йому в цьому колишній голова АП Януковича Андрій Портнов.

Олігарх Ігор Коломойський планує звертатися до Європейського суду з прав людини, а допомагати в цьому йому буде колишній голова Адміністрації Президента часів Віктора Януковича та скандальний юрист Андрій Портнов. Про це сам Ігор Коломойський розповів hromadske.

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Річ у тім, що Коломойський як колишній власник "Приватбанку", який націоналізувала держава у 2016 році, не зможе вимагати повернення банку або компенсації за нього в українських судах, якщо ухвалять так званий "антиколомойський" закон.

А ця перспектива цілком реальна, адже усі 16 тисяч правок, які до закону подали для затягування процесу, профільний комітет ВРУ вже проглянув, а у раді сам законопроєкт будуть розглядати за спрощеною процедурою.

Коли ухвалять закон ("антиколомойський" – 24 канал), тоді вже буду звертатися (до ЄСПЛ – 24 канал). Ми обговорювали (звернення до ЄСПЛ з Андрієм Портновим) – так, побіжно. Чому до нього (звернувся – 24 канал)? Він має великий досвід з 2014 року, він себе захищав, у нього були клієнти в його адвокатському об’єднані й він усе виграв,

– розповів Коломойський.

Він додав, що ухвалення закону про банки на якийсь час віддаляє судову боротьбу за "Приватбанк" в Україні, але водночас і відчиняє двері до Європейського суду з прав людини.

"Мене пограбували. Цей закон закриває мені можливості на певний час судитися в Україні, тобто можливості для відновлення справедливості вичерпані. І я можу звертатися до Європейського суду", – наголосив Коломойський.

Портнов, до речі, з цього приводу зробив коментар якось. Напевно я до нього звернуся, щоб він нас обслуговував. І отримаємо вирок Європейського суду, що націоналізація була незаконною і треба все повернути,

– заявив олігарх.

"І що тоді? Україні буде від цього легше? Рано чи пізно буде. А так виходить, що нова влада стала спільниками попередньої у цьому питанні", – підсумував свою позицію Коломойський.

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Що не так між державою Україна, "Приватбанком" та Коломойським

18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ та акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність.

Однак згодом Коломойський заявив, що націоналізація відбулася незаконно. Зараз у різних інстанціях, серед яких і міжнародні, тривають суди як за позовами юристів Коломойського, так і за позовами державного "Приватбанку".

як за позовами юристів Коломойського, так і за позовами державного "Приватбанку". У 2020 році питання закону про банки стало одним із надактуальних в Україні. Ухвалення цього документу, поруч із законом про ринок землі, є ключовою вимогою Міжнародного валютного фонду до України, без якої неможливо погодити нову програму кредитування на 5 – 8 мільярдів доларів.

до України, без якої неможливо погодити нову програму кредитування на 5 – 8 мільярдів доларів. Закон про землю Рада схвалила у другому читанні 31 березня після тривалого (на два місяці) затягування правками – таких було 4018. А 30 березня Рада ухвалила у першому читанні "антиколомойський" законопроєкт, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Хто такий Портнов та чому він скандальний?Це колишній нардеп та член команди президента-втікача Віктора Януковича. В Україні проти нього відкривали кримінальні провадження за державну зраду. Портнов перебував і під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".



Андрій Портнов відомий своїми скандальними висловлюваннями, особливо на адресу журналістів. Наприклад, у серпні 2019 року він вибухнув образливими словами у бік видання "Новое время", кілька разів назвав його "помийним", а головного редактора "тупим". Також Портнов називав помийними ямами "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал".