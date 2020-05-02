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      Давно на мене зуби точили, – Коломойський про можливі підозри в справі "Приватбанку"

      - Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Скриншот з відео

      Олігарх Ігор Коломойський прокоментував заяву директора НАБУ Артема Ситника про можливе оголошення йому підозри у справі "Приватбанку". Він каже, що його прізвище не згадувалось директором НАБУ, а сам він зацікавлений в об'єктивному розслідуванні справи.

      На його думку, держава не зазнала збитків у результаті націоналізації, а нібито вкрадені 116 мільярдів доларів ще потрібно довести. Про це він заявив в коментарі hromadske.

      Цікаво Ситник пояснив, чим для Коломойського вигідне його звільнення

      Коломойський звинуватив МВФ, ексглаву НБУ Валерію Гонтареву, а також п'ятого президента Петра Порошенка у бажанні відібрати в нього банк.

      Він також порівняв "Приватбанк" із "куркою, яка несла золоті яйця". За його словами, тепер колишнім власникам розповідають, що "цю курку неправильно годували, а якби годували правильно, то вона несла б платинові яйця".

      Коломойський додав, що не розуміє, чому нинішня влада на чолі з президентом Зеленським не дає відповіді на питання "пограбували його чи ні?".

      Гроші ніхто не вкрав, а якщо вкрали, то покажіть куди їх поділи. Влада чомусь не хоче зізнаватися, не розумію чому Зеленський і його команда боїться відповіді на це питання. Вони ж не забирали, то чому бояться визнати, що чужу власність забрали і за це нічого не було? 
      – обурюється Коломойський.

      Що Ситник сказав про Коломойського і справу "Приватбанку"

      • В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" 24 каналу Ситник розповів, що в розслідуванні справи "Приватбанку" є суттєвий прогрес. За його словами, Бюро рухається до того, щоб почати оголошувати певні підозри.
      • Він наголосив, що під час розслідування на експертів здійснюється безпрецедентний тиск.
      • Ситник також додав, що від НАБУ чекають відповіді не тільки українці, а й міжнародні партнери.

      Справа "Приватбанку": головне

      • Уряд за пропозицією НБУ та акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність. Це трапилось 18 грудня 2016 року.
      • Тоді держава отримала 100% у його капіталі, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 мільярда гривень. У червні 2017 року уряд вирішив внести у капітал банку ще 38,5 мільярда гривень на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора.
      • Активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом "Приватбанку" наразі триває. "Приватбанк" звинувачує колишніх власників у шахрайстві та привласненні майже 2 мільярдів доларів. Вже у 2021 році у Лондоні почнеться повноцінний розгляд справи.

      Дивіться повне інтерв'ю з Артемом Ситником: відео

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Банки Артем Ситник НАБУ Ігор Коломойський Приватбанк Новини України
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