Давно на мене зуби точили, – Коломойський про можливі підозри в справі "Приватбанку"

Олігарх Ігор Коломойський прокоментував заяву директора НАБУ Артема Ситника про можливе оголошення йому підозри у справі "Приватбанку". Він каже, що його прізвище не згадувалось директором НАБУ, а сам він зацікавлений в об'єктивному розслідуванні справи.

На його думку, держава не зазнала збитків у результаті націоналізації, а нібито вкрадені 116 мільярдів доларів ще потрібно довести. Про це він заявив в коментарі hromadske.

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Коломойський звинуватив МВФ, ексглаву НБУ Валерію Гонтареву, а також п'ятого президента Петра Порошенка у бажанні відібрати в нього банк.

Він також порівняв "Приватбанк" із "куркою, яка несла золоті яйця". За його словами, тепер колишнім власникам розповідають, що "цю курку неправильно годували, а якби годували правильно, то вона несла б платинові яйця".

Коломойський додав, що не розуміє, чому нинішня влада на чолі з президентом Зеленським не дає відповіді на питання "пограбували його чи ні?".

Гроші ніхто не вкрав, а якщо вкрали, то покажіть куди їх поділи. Влада чомусь не хоче зізнаватися, не розумію чому Зеленський і його команда боїться відповіді на це питання. Вони ж не забирали, то чому бояться визнати, що чужу власність забрали і за це нічого не було?

– обурюється Коломойський.

Що Ситник сказав про Коломойського і справу "Приватбанку"

В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" 24 каналу Ситник розповів, що в розслідуванні справи "Приватбанку" є суттєвий прогрес. За його словами, Бюро рухається до того, щоб почати оголошувати певні підозри.

Він наголосив, що під час розслідування на експертів здійснюється безпрецедентний тиск.

Ситник також додав, що від НАБУ чекають відповіді не тільки українці, а й міжнародні партнери.

Справа "Приватбанку": головне

Уряд за пропозицією НБУ та акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність. Це трапилось 18 грудня 2016 року.

Тоді держава отримала 100% у його капіталі, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 мільярда гривень. У червні 2017 року уряд вирішив внести у капітал банку ще 38,5 мільярда гривень на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора.

Активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом "Приватбанку" наразі триває. "Приватбанк" звинувачує колишніх власників у шахрайстві та привласненні майже 2 мільярдів доларів. Вже у 2021 році у Лондоні почнеться повноцінний розгляд справи.

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