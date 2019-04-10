Меня проклинали и ненавидели, – военный врач о событиях на передовой

Хирург, начальник медицинской службы 130 разведывательного батальона, участник АТО 2015-2016 годов Юрий Полищук рассказал, как попал на фронт и учил медицине военных.

– Когда началась война, то ко мне обратились относительно помощи парню, который под Иловайском потерял ногу. В Украине не было опыта формирования протезов нужного ему типа. В процессе поиска и сбора средств я познакомился со всей волонтерской командой.

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– Когда я зашел на волонтерский склад и увидел множество одежды, берцев, а среди них лежали лекарства, то был напуган. Это надо было немедленно разобрать, сложить медикаменты в холодильник и выдавать согласно потребности. Однако этим некому было заниматься.



Волонтерский склад

– Тогда я познакомился с ребятами из "Альфы", которые на момент 2014 имели уже очень хорошие знания. Они первыми показали, что такое турникеты, кровоостанавливающие средства. А главное, что они предоставили понимание, как это применять, потому что тактическая медицина сильно отличается от традиционной.

Моя задача заключалась в том, чтобы их учить. Для этого мы ездили по подразделениям и общались с самими парнями. Много раз они меня проклинали и ненавидели. Мы заставляли их ставить катетера на вены друг другу, чтобы каждый боец ​​должен имел это умение. Их называли наркоманами, потому что из-за таких учений у них были исколоты вены.

– Сейчас мне 40. Однако когда будет 70, я буду гордиться больше всего тем, что у меня ни один парень на этапе эвакуации не погиб.



Хирург Юрий Полищук

– Самая большая и тяжелая работа с ребятами была психологическая. Когда они возвращались после нескольких дней отсутствия, то рассказывали, как лежа в "кикиморе" по ним буквально ходили сепаратисты. Тогда их надо было вывести из этого состояния, не используя никакого алкоголя. Это было трудно.



"Кикимора" – военный костюм для маскировки

– Вывод за пять лет чрезвычайно прост – каждый из нас ответственен за эту страну. Мы не стали еще взрослыми, ведь они никогда не ищут виновного и не капризничают. Если взрослый человек болеет, то принимает неприятные лекарства, придерживается определенного режима. Мы должны брать ответственность на себя за то, что происходит, не ища виновных.