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      "Все относились ко мне настороженно": история бойца, в 22 года ставшего заместителем командира

      Мы 72 Читати новину українською

      Заместитель командира 3-го батальона, 24 бригады ВСУ, лейтенант Джемиль Измаилов рассказал, как решил стать военным, какой выбор сделал после аннексии Крыма и как в свои 22 года стал заместителем командира.

      – Сначала о моем решении стать военным знала только мама, папе я боялся говорить, потому что он много времени потратил на то, чтобы я стал финансистом. Но потом я понял, что это моя жизнь и мне решать, как делать.

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      – После принятия присяги я думал, что все же вернусь в Крым, буду служить в одной из воинских частей. На тот момент я и не задумывался, что могут произойти такие события. Тогда я не раз задавал себе вопрос – для чего быть военным, если не воевать? Однако это был глупый вопрос.

      – Аннексию Крыма я встретил из новостей и не знал в тот момент, что делать: бежать к себе домой, чтобы чем-то помочь, или оставаться. Но здравый смысл победил и я решил остаться, потому что есть закон, присяга и они должны быть непоколебимыми.

      Анексія Криму
      Аннексия Крыма

      – По ту сторону осталась вся семья и даже друзья. Получилось так, что на материковой Украине я остался сам на сам. На первом курсе отец сказал мне такие слова: если татарин дал присягу, то назад он не отступит. Я взял эту фразу за основу и принял решение остаться.

      – Когда я прибыл в первые дни в 54-ю бригаду, сразу меня направили в АТО. Это был населенный пункт Луганское на Светлодарской дуге. Тогда чего-то такого я не почувствовал, были только выстрелы и взрывы.

      А первое мое боевое крещение было уже в должности командира роты. Тогда я заходил в населенный пункт Троицкое Луганской области – это была моя первая задача на этой должности. Чувства были на грани, но это нельзя было показывать. Нужно было спокойно и тихо, с уверенностью на лице, зайти, принять выгодные позиции и держать свой клочок земли.

      – Сначала все относились ко мне настороженно, они не понимали кто я. Ведь, действительно, 22-летний заместитель командира – это что-то новое для Вооруженных сил Украины. Но, в конце концов, я считаю, что определенными своими действиями я добился доверия своего личного состава. По крайней мере, я это вижу.

      – После того, как меня перевели в 24-ю бригаду, я прибыл в населенный пункт Майорск. На одном из направлений – высота, которая служила для противника наблюдательным пунктом. Это были их "глаза". А с западной стороны Южного начался обстрел из автоматического танкового гранатомета.

      Обстріл біля Майорська
      Обстрел возле Майорска

      – Тогда не было времени спрашивать разрешения старшего начальника. Я принял решение с наших тыловых позиций открыть огонь из СПГ (советский станковый противотанковый гранатомет, – 24) и просто таким образом те "глаза заткнуть", чтобы они не могли наблюдать. И действительно, после этого обстрел прекратился. В дальнейшем мы так и действовали – и на провокации не отвечали, и свою жизнь сохраняли.

      – К войне я отношусь так – каждому свое. Не обязательно всем идти в армию и отдавать долг государству. Например, если человек умеет красиво рисовать или он хороший программист, то это не значит, что он должен сидеть с винтовкой в окопе. Для этого есть люди, у которых к этому лежит душа. Это призвание.

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      – Какой вопрос мы должны себе задавать? Думаю, для начала посмотреть в зеркало и спросить: что я сделал? Для чего я принял такие решения? К чему они привели? Не спрашивать, почему у меня такая маленькая зарплата, а спрашивать, что я сделал для того, чтобы она была большая.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Аннексия Крыма Вооруженные силы Украины Мы
      Источник: 24 канал
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