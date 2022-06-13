Эти страны решили увеличивать расходы на оборону. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Со времени полномасштабного вторжения была информация по меньшей мере о трех – четырех контрактах, которые немецкая компания Rheinmetall заключает то с Британией, то из США, то с другими государствами,

– говорит эксперт.

Мусиенко объясняет, что это ростки военной экономики. Дело в том, что оборонная промышленность получает все большее количество заказов – как внутренних, так и внешних.

Французы также пересмотрели свои оборонительные возможности. Основное внимание уделяют артиллерии, которая станет одним из трендов, учитывая боевые действия, продолжающиеся на востоке Украины. Да, французы сосредоточятся на изготовлении артиллерийских систем, боеприпасов и т.д.

Переход к военной экономике: о чем идет речь

закупка большего количества оружия у своих оборонных концернов и выдача им большего оборонного заказа;

увеличение и координация усилий НАТО и ЕС по наращиванию оборонных мощностей и промышленности;

обновление находящегося на балансе оружия – устаревшие танки, ракеты и т.п.;

увеличение расходов от ВВП на финансирование армии и сектора безопасности;

большее внимание к развитию вооруженных сил.

В частности, в Германии говорится о возможности возобновления призыва. Однако такое решение вызвало недовольство. Это связано с политикой пацификации. "Так называемая "остполитик" окончательно возобладала. Это ориентация на отношения с Россией и их укрепление. Соответственно, думали, что воевать не придется. Сейчас выросло поколение, живущее в парадигме холодной войны", – сказал он. Мусиенко добавил, что это внутренняя дискуссия, но подходы сейчас начинают пересматривать.

Условия мирового порядка нужно изменять

"ООН как механизм не способен сдержать агрессию. Не сработали принципы ОБСЕ и Совета Европы, Будапештский меморандум и другие договоренности. Все это Россия растоптала и нивелировала", – подчеркнул эксперт.

Мусиенко добавил, что любое серьезное потрясение всегда завершалось какими-то договоренностями. "Мы должны выйти с европейцами и нашими партнерами сильнее, совместно выписывать архитектуру безопасности. Если договоренности не работают, мы не можем не считаться с этим и медлить", - пояснил он.

Сегодня никто не хочет укрепления России, примирить ее на пару лет, а потом предстать еще перед большими вызовами,

– резюмировал эксперт.

Мусиенко объяснил, что означает переход на "военные рельсы": смотрите видео