Как менялась риторика пропагандистов Кремля в зависимости от успехов ВСУ

Российская пропаганда – зеркало происходящего в Кремле. Сейчас мы в прямом эфире можем наблюдать падение России, потому что риторика пропагандистских СМИ просто кричит об этом.

Падение России в режиме онлайн

В сети появилось видео с участием российских пропагандистов, которые пытаются делать вид, что "операция в Украине" идет по плану. Однако паника и оправдания так и читаются на их лицах.

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От "на сопротивление ВСУ осталось максимум несколько суток" в начале войны до "захватить страну не так просто" за месяц.

Поэтому мы можем наблюдать захватывающее зрелище падения России в режиме онлайн.

Российские СМИ, кстати, уже не цитируют слова Пескова, потому что народ возмущается провалами их неумелой армии.

Напомним, спикер президента России Дмитрий Песков признал, что их войска понесли значительные потери в войне в Украине и назвал это трагедией.

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