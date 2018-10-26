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      Изменяли внешность: в Польше банда незаконно отправляла украинцев в Британию

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      В Польше банда незаконно отправляла украинцев в Британию
      В Польше банда незаконно отправляла украинцев в Британию

      В Польше незаконная группировка помогала украинцам изменять внешность, чтобы незаконно отправлять их в Великобританию.

      Об этом сообщило Польское радио.

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      Организовал это незаконную группировку безработный житель Перемышля, в состав которого, кроме трех поляков, входил еще и украинец, который искал среди соотечественников лиц, которые хотят уехать в Британию. А в Польше разыскивали людей, похожих на клиентов из Украины и убеждали продать документы по 200-500 злотых.

      польща
      Банда незаконно отправляла украинцев в Британию

      Украинцев гримировали, им накладывали волосы, усы и бороды, чтобы соответствовать фотографии в документе. За это украинцы платили от двух до трех тысяч евро. Известно, что более десятка человек таки воспользовались этими услугами. Дельцы даже организовывали трансфер в Германию, откуда украинцы должны были продолжать путешествие самостоятельно.

      Уже возбуждено уголовное дело, сейчас следствие продолжается.

      Теги: Великобритания Новости Украины Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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