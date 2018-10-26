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      Змінювали зовнішність: у Польщі банда незаконно відправляла українців до Британії

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      У Польщі банда незаконно відправляли українців до Британії
      У Польщі банда незаконно відправляли українців до Британії

      У Польщі незаконне угруповання допомагало українцям змінювати зовнішність, аби незаконно відправляти їх до Великої Британії.

      Про це повідомило Польське радіо.

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      Організував це незаконне угрупування безробітний житель Перемишля, до складу якого, окрім трьох поляків, входив ще й українець, який шукав серед співвітчизників осіб, котрі хочуть виїхати до Британії. А у Польщі розшукували людей, схожих на клієнтів з України та переконували продати документи за 200-500 злотих.

      польща
      Банда незаконно відправляли українців до Британії

      Українців гримували, їм накладали волосся, вуса і бороди, щоб відповідати фотографії у документі. За це українці платили від двох до трьох тисяч євро. Відомо, що понад десяток осіб таки скористались цими послугами. Ділки навіть організовували трансфер до Німеччини, звідки українці мали продовжувати подорож самотужки.

      Вже відкрито кримінальну справу, наразі слідство триває.

      Теги: Новини України Великобританія Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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