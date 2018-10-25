Чому на кордоні України та Польщі утворюються довжелезні черги: пояснення Клімкіна

Польща неформально скасувала у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні "зелений коридор" (коли громадяни везуть товари, які не підлягають оподаткуванню митним платежам), що стало однією з причин, чому на перетині кордону утворюються довгі автомобільні черги.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу у Львові, передає "Радіо Свобода".

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За його словами, частина вини в утворенні черг лежить і на українцях через надмірну кількість водіїв, які мають авто на іноземних номерах і повинні часто перетинати кордон.

Формально нічого не скасовано. Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються шалені черги. Звичайно, це і на нашій відповідальності, зокрема кількість "євроблях", і ми це знаємо. А що робити з вантажним трафіком, автобусами, контролем? Механізми контролю на кордоні мають бути уніфікованими, має бути більше спільних пунктів митного та прикордонного контролю,

– заявив глава МЗС.

Клімкін зауважив, що між Україною та Польщею було досягнуто домовленість про збільшення на кордоні пунктів пропуску з чотирьох до восьми.

Також, за словами міністра, сьогодні у Польщі офіційно працює понад півтора мільйона українців. Відтак, збільшився потік людей через кордон.

Зазначимо, щодня на всіх пунктах пропуску на кордоні України з Польщею утворюються довжелезні автомобільні черги. Така ж ситуація і на пішому переході.

До слова, 25 вересня на українсько-польському кордоні у чергах стояли 860 автомобілів через страйк польських прикордонників, які вимагали збільшення зарплатні.